Kaufhäuser hätten auch in Zukunft entscheidenden Einfluss für andere Händler und die Gastronomie sowie deren Beschäftigte. »Weitere Filialschließungen nehmen den Innenstädten Zukunftsaussichten und den Bürgerinnen und Bürgern einen Ort der Versorgung und Begegnung in ihrer Stadt«, sagte Kufen. Stünden Filialen leer, verliere das gesamte Umfeld schnell an Attraktivität.