»Das sind rund 17.800 Fälle und damit etwa 800 mehr als ursprünglich erwartet – aber weiterhin fünf Prozent unter dem Niveau von vor der Pandemie«, wie das Unternehmen in einer Insolvenzstudie mitteilte. Allerdings: »Eine Pleitewelle ist das weiterhin nicht«, sagt Milo Bogaerts, Chef von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schließlich seien die Fallzahlen in Deutschland zuletzt auf historisch niedrigem Niveau gewesen.