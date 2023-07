SPIEGEL: In Ihrem Werk in New Mexico beschwerten sich Anwohner vor einigen Jahren über einen seltsamen Geruch. Sind Sie wirklich so ein guter Nachbar, wie Sie tun?

Brady: Wir sind ein hervorragender Nachbar, so transparent wie nur irgend möglich. In dem Werk in New Mexico gibt es seit Jahrzehnten einen Umweltbeirat, der jeden Monat tagt und mit jedem Anlieger vor Ort spricht. Vor diesen Beirat kam auch der Fall von vor rund zehn Jahren, den Sie ansprechen: Eine Chemikalie, die wir damals in unseren Fotolithografie-Maschinen einsetzten, hat eine besonders niedrige Geruchsschwelle. Absolut nicht gefährlich, aber manche Leute konnten sie riechen. Wir haben dann eine Taskforce gebildet und letztlich die Rohrleitungen anders gelegt, um das Problem abzustellen.