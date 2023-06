Außerdem gab Intel am vergangenen Freitag den Startschuss für ein Projekt in Polen. Für 4,6 Milliarden Dollar soll in Breslau ein Werk zum Test und zur Montage von Prozessoren entstehen. Mehrere Staaten hatten sich als Standort angeboten. »Polen war einfach ein bisschen hungriger, den Zuschlag zu erhalten«, sagte Konzernchef Gelsinger. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nannte die Fabrik »die größte Investition auf der grünen Wiese in der Geschichte Polens«. Die Bundesregierung sieht darin keine Konkurrenz zum Werk in Magdeburg.