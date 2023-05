Eine solche Transparenzoffensive mache sich auch am Kapitalmarkt bezahlt, sagte Speich weiter. Denn solange kein lückenloser Beweis erbracht sei, werde das Reputations- und Klagerisiko bleiben. »Stellen Sie ihren Partnern gegenüber die Forderung auf, ein unabhängiges Audit durchführen zu lassen, das zeigen kann, dass VW und seine Vertragspartner nichts zu verbergen haben.« Auch Janne Werning von Union Investment fordert eine externe Überprüfung der VW-Aktivitäten in Xinjiang. »Es ist in unser aller Interesse zu wissen, was dort passiert, und dann, falls nötig, Konsequenzen zu ziehen«, sagte er laut Redemanuskript. In den vergangenen Jahren hat es wiederholt Berichte über Zwangsarbeit und Umerziehungslager in der Provinz Xinjiang gegeben.