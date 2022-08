Die eigentliche Überraschung an dem Rückzug: An der Kulinarik soll es nicht gelegen haben. Zumindest nicht offiziell. Das Geschäft geriet mit dem Aufkommen von Drittanbietern wie Deliveroo, Just Eat oder Glovo ins Stocken.

Durch die Coronakrise und die Schließung von Restaurants dachten die lokalen Restaurants um und setzten auf die neuen Liefer-Dienstleister. Im vierten Quartalsbericht des vergangenen Jahres berichtete das Unternehmen laut Bloomberg eben von jenem »erheblich gestiegenen Wettbewerb auf dem Markt für Essenslieferungen«.