Und selbst der hoch spezialisierte Maschinenbau, der tendenziell von der Energiewende profitiere, verliere in immer mehr Bereichen seine Vormachtstellung an chinesische Maschinenbauer. In all diesen Sektoren sei Deutschlands Vorsprung in puncto EU-Markt zuletzt immer stärker geschrumpft. In der Elektroindustrie habe China Deutschland schon seit Längerem mit Blick auf die EU-Importanteile überholt. Die Kölner Forscher mahnen: »Das deutsche industrielle Exportmodell scheint ins Wanken zu geraten.«