Er will auch persönlich näher an seinem am schnellsten wachsenden Absatzmarkt sein: Nach der Ankündigung der Verlegung der Firmenzentrale nach Asien kehrt der Staubsaugermilliardär James Dyson nun offenbar auch persönlich seinem Heimatland Großbritannien den Rücken.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf lokale Medien berichtete, haben Dyson und seine Frau für umgerechnet 54,2 Millionen Dollar das höchste und gleichzeitig teuerste Penthouse in Singapur gekauft. Die Nachrichtenagentur Reuters wiederum meldet, Dyson und seine Frau seien bereits Mitte Juni Eigentümer der Immobilie geworden, das gehe aus Registrierungsunterlagen hervor.

Roslan RAHMAN / AFP Trautes Heim - Glück allein? In diesem Wolkenkratzer in Singapur hat Dyson ein Penthouse gekauft.

Auf den Etagen 62 bis 64 der "Wallich Residence" inmitten des zentralen Geschäftsdistriktes von Singapur gelegen, verfügt Dysons neue Bleibe demnach über einen Infinity Pool, einen eigenen Weinkeller (laut Reuters bestückt mit 600 Flaschen), einen Whirlpool sowie einen eigenen Garten und einen separaten Lift-Zugang von der unterirdischen Parkgarage.

Da Dyson und seine Frau dem Bericht zufolge ihren ständigen Wohnsitz in Singapur angemeldet haben, müssen sie auch die sonst für Ausländer fälligen hohen Abgaben bei einem Immobilienkauf nicht zahlen.

Die Verlegung von Dysons Firmenzentrale war bereits vor einigen Monaten verkündet worden. Sie hatte nicht nur in Großbritannien für Befremden gesorgt, denn Dyson war einer der prominentesten Befürworter des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Er hatte die Zukunft des Landes nach einem Brexit in rosigen Farben gemalt.

Die Zukunft seines Unternehmens sieht er allerdings eher in Asien. Dyson will sein erstes Elektroauto in Singapur bauen lassen. "Angesichts der Entscheidung, die Firmenzentrale in Singapur anzusiedeln und angesichts des wachsenden Schwerpunkts des Firmengeschäfts in der Region hat James Dyson natürlich eine Immobilie dort gekauft", bestätigt ein Sprecher von Dysons Firma.

Das sei aber nicht als Flucht zu verstehen. In Asien befinde sich inzwischen eine wachsende Mehrheit der Dyson-Kunden sowie sämtliche Produktionsstandorte. Zwar wird Dyson wohl unter anderem mit einem Technologiecampus weiterhin in Großbritannien vertreten bleiben. Von britischen Oppositionspolitikern war die Ankündigung des Umzugs der Firmenzentrale dennoch heftig kritisiert worden.