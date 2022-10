Der Yen wird nach Meinung von Experten vor allem auch durch die Geldpolitik der japanischen Zentralbank belastet, die im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken nicht gegen die Inflation im Land ankämpfe. Diese ist zwar deutlich niedriger als in vielen anderen Ländern, für japanische Verhältnisse aber relativ hoch. Die Bank of Japan (BoJ) will an diesem Freitag ihren weiteren geldpolitischen Kurs bekanntgeben. In Marktkreisen wird damit gerechnet, dass sie die geldpolitischen Zügel auch weiterhin locker lassen wird.