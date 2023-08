Aus Protest gegen den Verkauf an einen US-Fonds sind in Tokio am Donnerstag die Beschäftigten der Kaufhauskette Sogo & Seibu Co. in den Streik getreten. Etwa 900 Mitarbeiter schlossen sich einem Protest, auf den Straßen in der Nähe des Hauptkaufhauses in Tokio an. Es handelt es sich um die ersten Arbeitsniederlegung in einem großen japanischen Kaufhaus seit 61 Jahren.