Es war bereits der fünfte bemannte All-Ausflug des Unternehmens. Diesmal waren eine Frau und fünf Männer an Bord, darunter der Investor Evan Dick, der bereits im Dezember 2021 mitgeflogen war.

Zuletzt hatte das Unternehmen Ende März sechs Weltraumtouristen ins All befördert. Beim ersten Flug im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten im Oktober 2021 nahm der damals 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als »Captain Kirk« in »Star Trek« weltberühmt geworden war. Beim dritten Flug im Dezember 2021 war unter anderem die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, Laura Shepard Churchley, dabei. Zu den Kosten hält sich die Firma bedeckt, Analysten gehen davon aus, dass die Zehn-Minuten-Astronauten bis zu 400.000 Dollar bezahlen.