Erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns Neue SAP-Chefin Morgan spricht sich gegen Frauenquote aus

Die Beförderung an die Doppelspitze des Softwarekonzerns SAP kam für Jennifer Morgan überraschend, doch mehr noch verblüffte sie das Medienecho darauf: "Ich war verwundert, als ich mein Foto in jeder deutschen Zeitung sah. In den USA war das nicht so", sagt sie dem SPIEGEL.

In den Staaten sind Frauen in hohen Managementpositionen zwar auch noch keine Selbstverständlichkeit, aber doch schon vergleichsweise verbreitet. In Deutschland hingegen ist die 48-jährige Amerikanerin die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns.

Mit ihrer Berufung habe SAP die Messlatte für Frauenkarrieren in Deutschland angehoben. "Aber der Maßstab ist immer noch zu niedrig. Ich werde versuchen, ihn deutlich höher zu legen."

Sie versteht sich als aktive Frauenförderin, ist aber keine Freundin einer Quote: "Ich glaube nicht, dass es gut werden kann, wenn jemand gezwungen werden muss, etwas zu tun. Das macht niemandem Spaß."

"Wir müssen lernen, selbst einfacher zu werden": Lesen Sie hier das ganze Interview.

Der scheidende Chef Bill McDermott hatte Morgan einst zu SAP geholt und sie nun dem Gründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner als Nachfolgerin empfohlen. Ernst und feierlich sei die Stimmung in einem kalifornischen Luxusresort gewesen, als Plattner ihr anbot, fortan Deutschlands wertvollstes Unternehmen gemeinsam mit dem Deutschen Christian Klein, 39, zu leiten.

Die Betriebswirtin kam 2004 zu SAP, übernahm später die Leitung von SAP USA und leitete zuletzt im Vorstand den wichtigen Cloud-Bereich.

Zu jedem Treffen ein Paar ausgefallene Socken

Um Ideen hervorzubringen, brauche es ein gesundes Firmenklima, so Morgan. "Glauben Sie mir, ich werde sehr deutlich machen, was ich bereit bin zu akzeptieren, und was nicht. Und ich werde kein vergiftetes Klima im Unternehmen dulden. Meine Leute werden nie von jemand anderem als mir hören, was ich über sie denke."

Was sie über den Kleidungsstil ihres neuen Kompagnons denkt, durfte auf der Betriebsversammlung in Walldorf die gesamte Belegschaft erfahren. Vor einiger Zeit schon hatte Morgan mitbekommen, dass Klein eine Marotte hat. Er trägt gern bunte Socken. Seitdem brachte sie ihm zu jedem Treffen ein paar ausgefallene Füßlinge mit. Auf die Frage, warum sie das mache, antwortete Morgan schlagfertig: "Ich arbeite an seiner modischen Rundumerneuerung." Sie erntete schallendes Gelächter - auch von Klein.

Doch für Morgan war das mehr als ein Gag: "Mir ist wichtig, zu zeigen, wie locker und freundschaftlich wir beide miteinander umgehen." Das sende hoffentlich die richtigen Signale ins Unternehmen.