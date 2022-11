Drei Wochen nach der jüngsten Bundestagswahl kündigte er nach zehn Jahren seinen Rücktritt vom Präsidentenposten der Deutschen Bundesbank an. Nun dürfte Jens Weidmann wieder häufiger in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten – als Chefkontrolleur der Commerzbank. Der 54-Jährige soll in den Aufsichtsrat gewählt werden und dann auch die Führung des Gremiums übernehmen, wie die Frankfurter Bank am Samstag mitteilte.