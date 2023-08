Wegen Konjunkturschwäche US-Präsident Biden nennt China eine »tickende Zeitbombe«

Biden hatte am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, mit dem er das US-Finanzministerium ermächtigte, gewisse amerikanische Investitionen in chinesische Unternehmen in drei Sektoren zu untersagen oder zu beschränken: Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologien und bestimmte Systeme für künstliche Intelligenz.

Die chinesische Regierung zeigte sich daraufhin »sehr enttäuscht« über das Vorgehen der USA. Die Beschränkungen würden »die Interessen chinesischer und amerikanischer Unternehmen und Investoren ernsthaft untergraben«, hieß es aus der chinesischen Botschaft in Washington. China werde die Situation genau beobachten und seine Rechte und Interessen entschlossen verteidigen.