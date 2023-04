Verunreinigung mit Asbest?

Hinter dem Konzern liegen Jahre der juristischen Auseinandersetzung um den einstigen Verkaufsschlager »Baby Powder«. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Jahr 2018 soll der Konzern über Jahrzehnte Kenntnis davon gehabt haben, dass seine Babypuder teilweise mit Asbest verunreinigt gewesen seien. Zu Johnson & Johnson gehören Marken wie Penaten-Babypflege und Bebe. In internen Proben zwischen den Jahren 1971 und Anfang 2000 seien wiederholt kleinere Mengen Asbest nachgewiesen worden, so Reuters. Diese Informationen seien aber nie an Aufsichtsbehörden weitergereicht oder öffentlich gemacht worden. Asbest gilt als krebserregend.