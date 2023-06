Im August 2019 wurde er nach einer erneuten Festnahme tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach Angaben der Behörden nahm der 66-Jährige sich das Leben. Der schwerreiche Investor hatte über Jahre mit bekannten Größen aus Politik und Gesellschaft wie den früheren Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump und Microsoft-Gründer Bill Gates verkehrt. In den Fall Epstein ist auch der britische Prinz Andrew verstrickt.

JPMorgan Chase geriet ebenfalls in den Strudel der Affäre. Nicht nur Epstein-Opfer haben die Bank verklagt, sondern auch die Amerikanischen Jungferninseln in der Karibik, wo Epstein eine Insel besaß. Die Bank wiederum hat ihren früheren Spitzenmanager Jes Staley verklagt. Sie macht ihn für die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Epstein verantwortlich. Diese beiden Verfahren sind nach wie vor anhängig.