Ordnungs- und Bußgelder möglich

Nur auf den liberalen Politiker geht die aktuelle Gesetzesinitiative allerdings nicht zurück. Mit der Neuregelung soll eine EU-Richtlinie umgesetzt werden. In Deutschland betroffen sind nach dem Entwurf Unternehmen aus der EU oder mit größeren Aktivitäten in der Union. Sie müssen mindestens weltweite Umsätze von 750 Millionen Euro aufweisen. Auch vergleichbar große Unternehmen aus dem Ausland, die in Deutschland über mittelgroße Tochterunternehmen oder Zweigstellen verfügen, sollen von dem neuen Gesetz erfasst werden. Sie alle sollen künftig über ihre Ertragsteuern Bericht erstatten und die Angaben im Unternehmensregister veröffentlichen müssen.