Der Betreiber der Restaurants in den Städten Sacramento und Roseville wurde wegen dieses Vorgehens nun zu einer Zahlung von 140.000 Dollar Schadensersatz an die 35 Angestellten verurteilt, wie das Ministerium mitteilte .

Das Verfahren wurde eingeleitet, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass das Unternehmen Mitarbeitern Überstundenvergütungen verweigerte. Außerdem sollen Manager aus der Trinkgeldkasse bezahlt worden und den Mitarbeitern »einwanderungsrechtliche Konsequenzen« angedroht worden sein, falls sie sich gegen die Zustände wehrten.

Ein Sprecher der katholischen Kirche in Sacramento erklärte, dass der falsche Priester nicht mit dieser in Verbindung stehe. »Unsere eigene Untersuchung ergab keine Beweise für eine Verbindung zwischen der Diözese Sacramento und dem angeblichen Priester in dieser Angelegenheit«, sagte ein Sprecher der Diözese der katholischen Nachrichtenagentur in den USA. »Wir wissen zwar nicht, wer die fragliche Person war, aber wir sind absolut sicher, dass es sich nicht um einen Priester der Diözese Sacramento handelt.«