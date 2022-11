Der Österreicher René Benko ist mit Immobiliengeschäften zum Milliardär geworden. Für seine Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sieht es nach dem zweiten Insolvenzantrag in zwei Jahren dagegen düster aus. Jeder dritten Filiale droht das Aus.

Gleichzeitig steht Benko ein mögliches Verfahren wegen Bestechlichkeit in seiner Heimat Österreich bevor. Kristina Gnirke aus dem SPIEGEL-Wirtschaftsressort erklärt im Podcast, warum die Ermittlungen für den Investor zur Unzeit kommen: »Wer sich mit Staatshilfen und Gläubigern umtut, der möchte einen guten Leumund, das ist mit Korruptionsermittlungen natürlich schwer zu verbinden.«

Was in den Ermittlungsakten über Benko zu lesen ist und wie es für Deutschlands große Kaufhäuser weitergehen könnte, das hören sie in dieser Folge von SPIEGEL Daily.

