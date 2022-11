Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte erst in der vergangenen Woche gesagt, der Kauf von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Katar sei nicht vom Tisch. »Deutsche Unternehmen sind in sehr konkreten Gesprächen, über die ich Ihnen mehr erzählen könnte, als ich werde«, sagte Scholz in einem »Focus«-Interview. Deutschland versucht, ausbleibende Gaslieferungen aus Russland unter anderem mit LNG-Lieferungen zu ersetzen, für die an Nord- und Ostsee mehrere Terminals gebaut werden.