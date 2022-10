Twitter-User findet etliche Bücher von rechtsradikalen Autoren

Zur Beruhigung der Debatte trug das allerdings nur bedingt bei. Dass das Unternehmen in seinem Statement Antifaschismus mit Rechtsextremismus verglich, kam bei vielen Usern nicht gut an.

Am Sonntag schließlich postete der Twitter-User Leo Schneider eine Liste von Büchern mit rechtsradikalen Inhalten, die er im Kaufland-Onlineshop gefunden hatte. Darunter etwa »Mein Kampf« in der unkommentierten Ausgabe oder Bücher des NPD-Politikers Rolf Kosiek. Die Posts von Schneider, der Vorsitzender der Jusos in Hamburg-Nord ist, erzielten große Aufmerksamkeit. Etliche User äußerten sich entsetzt über die Aufzählung und kündigten an, Kaufland von nun an boykottieren zu wollen.