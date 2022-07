Breton sagte nun, der Umstieg auf Erneuerbare Energien müsse zwar beschleunigt werden. Dafür solle die EU aber sicherstellen, dass ihre Versorgung mit den dafür nötigen Mineralien, etwa Seltene Erden, abgesichert sei. »Wir müssen verhindern, dass wir von einer Gasabhängigkeit von Russland in eine Solarabhängigkeit von China geraten.« Die EU müsse daher den Abbau und die Verarbeitung von Rohstoffen in Europa fördern. »Wir brauchen nicht nur Minen, sondern auch Raffinerien, eine neue Industrie«, sagte Breton. »Solange wir abhängig sind, sind wir angreifbar.«

Klingbeil ruft zum Gas-Sparen auf

Die verheerenden Folgen einer solchen Abhängigkeit erlebt Deutschland derzeit beim Gas. So wie die Bundesregierung fürchtet auch die EU-Kommission, dass Russland die Gaslieferungen nach Deutschland noch in diesem Monat einstellen könnte. Vier Monate nach Beginn der Invasion in der Ukraine hat Russland seine Gaslieferungen nach Europa bereits deutlich gedrosselt und damit eine Energiekrise auch in Deutschland ausgelöst.