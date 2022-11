Elmos will die Fertigung am Stammsitz in Dortmund für 85 Millionen Euro an den schwedischen Konkurrenten Silex verkaufen, eine Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics. Mit dem Verkauf will Elmos, das vor allem für die Autoindustrie produziert, die eigene Produktion aufgeben und seine Chips stattdessen bei Auftragsfertigern einkaufen. Die Regierung prüft den Verkauf.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich klar gegen einen chinesischen Einstieg bei Elmos ausgesprochen. »Es ist nicht gesetzt, dass es zu einer Genehmigung kommt«, sagte er laut Insidern, wie der SPIEGEL berichtete. Durch die Ablehnung könnten sich Habeck und Kühnert gegen den Kanzler positionieren. Denn bislang war davon auszugehen, dass die Bundesregierung den Kauf des Werks mit rund 200 Mitarbeitern durchwinken würde.