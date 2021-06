Anbieter von Video-Konferenzen Zoom kauft Karlsruher Start-up für Echtzeit-Übersetzungen

Nie wieder lost in translation? Der Videokonferenz-Anbieter Zoom will die Technik des deutschen Start-ups Kites in sein Angebot integrieren – und in Zukunft automatische Übersetzungen in Echtzeit anbieten.