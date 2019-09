Zwei Prozent Zinsen für Sparer Merkel und Scholz streiten über Klimaanleihe

In der Koalition bahnt sich ein weiterer Streit in der Klimapolitik an. Für neuen Ärger sorgt der Vorschlag von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU), eine mit zwei Prozent verzinste Klimaanleihe aufzulegen. Mit dem Instrument wollen die beiden 50 Milliarden Euro mobilisieren, die eine weitgehend bundeseigene Stiftung zinslos an Unternehmen und Haushalte ausreichen soll, damit diese klimaschonende Investitionen vornehmen können.

Bei der Klausur des Vorstands der Bundestagsfraktion von CDU und CSU stieß der Vorschlag in der vergangenen Woche nach SPIEGEL-Informationen auf ein positives Echo. Vor allem Kanzlerin Angela Merkel soll sich nach Angaben von Teilnehmern sehr angetan geäußert haben. Die Befürworter sehen die Anleihe als eine Möglichkeit, privates Kapital für den Klimaschutz zu aktivieren. Vor allem Kleinsparern wollen sie in der aktuellen Niedrigzinsphase eine vergleichsweise lukrative Anlagemöglichkeit bieten.

Der Vizekanzler ist dagegen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) lehnt solche Überlegungen dagegen ab. Bei einer gemeinsamen Sitzung von Haushaltspolitikern von Unions- und SPD-Fraktion sprach er sich nach SPIEGEL-Informationen in der vergangenen Woche gegen jede Art einer Klimaanleihe aus. Solch ein Instrument komme für ihn nicht in Frage, teilte er der Runde mit, wie Sitzungsteilnehmer berichten. Die Zinsen auf eine solche Anleihe wären ein Geschenk für die Anleger aus dem Bundeshaushalt. Schließlich könne sich der Bund derzeit Geld an den Kapitalmärkten für null Prozent und weniger leihen.

Der Vorschlag aus der Union liefe tatsächlich auf ein Zuschussgeschäft hinaus. Auf die Anleihe von 50 Milliarden Euro würden jährlich Zinszahlungen von einer Milliarden Euro fällig. Die könnte Scholz sparen, wenn er das Geld selbst über den Bund an den Finanzmärkten aufnehmen würde. Problematisch ist zudem, dass mit der neuen Klimastiftung ein Schattenhaushalt geschaffen würde, mit dem die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgehebelt würde. Zudem würde die Stiftung der Kreditwirtschaft Konkurrenz machen, weil sie viel günstigere Kredite vergibt als die Banken. Die verlangen von Unternehmen und Verbrauchern immer noch positive Kreditzinsen.

Die Regeln des Schuldenmachens Schuldenbremse "Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen", steht in Artikel 109 des Grundgesetzes. Die Länder dürfen künftig keine von der Konjunktur unabhängigen Schulden mehr machen, die des Bundes werden auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts begrenzt. Gültig seit Für den Bund seit 2016, für die Länder ab 2020. Verbindlichkeit Die Schuldenbremse hat Verfassungsrang. In Wirtschaftskrisen oder Notlagen wie einer Naturkatastrophe darf die Verschuldung höher ausfallen. Es muss aber einen verbindlichen Plan für die Tilgung der Kredite geben. Schulden-Spielraum für Deutschland (gemessen am BIP 2018) Für den Bund rund 12 Milliarden Euro. Umsetzung Bislang hat der Bund die Schuldenbremse eingehalten. Maastricht-Kriterien Die Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrags müssen Länder erfüllen, die den Euro einführen wollen. Demnach darf die Neuverschuldung (Defizit) maximal drei Prozent und die Gesamtverschuldung maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) müssen diese Vorgaben auch nach dem Beitritt zum Euro eingehalten werden. Gültig seit 1993 (Maastricht-Vertrag) und 1999 (SWP) Verbindlichkeit Die Maastricht-Kriterien sind zwar im EU-Recht verankert, wurden aber schon oft verletzt. Die EU-Kommission hat deshalb zahlreiche sogenannte Defizitverfahren eingeleitet, die aber ohne finanzielle Konsequenzen blieben. Schulden-Spielraum für Deutschland (gemessen am BIP 2018) Knapp 102 Milliarden Neuverschuldung und gut 2 Billionen Gesamtverschuldung Umsetzung Deutschland verstieß frühzeitig gegen beide Regeln. In den vergangenen Jahren hat Deutschland die Defizithürde jedoch stets eingehalten. Die Gesamtverschuldung fällt 2019 erstmals seit 17 Jahren wieder unter 60 Prozent. Fiskalpakt Der Fiskalpakt wurde als Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts beschlossen, nachdem dieser die europäische Schuldenkrise nicht verhindern konnte. Statt nur die Drei-Prozent-Grenze der Maastricht-Kriterien einzuhalten, sollen die Unterzeichner des Fiskalpakts mittelfristig ausgeglichene Haushalte anstreben. Die von der Konjunktur unabhängige Verschuldung des Gesamtstaates darf dabei maximal 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Liegt der Gesamtschuldenstand deutlich unter 60 Prozent, so erhöht sich dieses Limit auf 1,0 Prozent. Gültig seit 2013 Verbindlichkeit Die unterzeichnenden Staaten müssen ihre Ziele in der Verfassung verankern, wie es Deutschland mit der Schuldenbremse getan hat. Der Fiskalpakt sieht erstmals die Möglichkeit finanzieller Sanktionen bei Nichteinhaltung vor. Bislang wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht. Schulden-Spielraum für Deutschland (gemessen am BIP 2018) Knapp 17 Milliarden, solange die Gesamtverschuldung über 60 Prozent liegt. Umsetzung Bislang hat Deutschland die Schuldenregeln des Fiskalpakts eingehalten. Schwarze Null Wenn staatliche Einnahmen und Ausgaben gleich hoch sind, steht unterm Strich die sprichwörtliche schwarze Null. Neue Schulden sind in diesem Fall nicht nötig. Man spricht auch von einem ausgeglichenen Haushalt. Gültig seit - Verbindlichkeit Die schwarze Null ist keine gesetzliche Vorschrift. Als gemeinsames Ziel von Union und SPD findet sie sich aber im aktuellen Koalitionsvertrag. Schulden-Spielraum für Deutschland (gemessen am BIP 2018) Keiner Umsetzung Im Bund wurde die schwarze Null 2014 zum ersten Mal seit 45 Jahren erreicht und seitdem gehalten.

Unklar ist zudem, woher die Kapitalausstattung für die Stiftung kommen soll. Altmaiers Überlegungen sehen vor, dass der Bund einmalig fünf Milliarden Euro zuschießt, in jedem weiteren Jahr ihres Bestehens eine weitere Milliarde Euro. Wie die Summen finanziert werden sollen, verrät sein Konzept nicht.

Am kommenden Freitag trifft sich der Koalitionsausschuss, um über die weiteren Schritte in der Klimapolitik zu beraten. Unklar ist, ob der Streit dann schon beigelegt wird oder erst am 20. September. Dann will die Koalition im Klimakabinett ihr Paket mit Maßnahmen gegen die Erderwärmung beschließen.