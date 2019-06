Adidas, 7,4 Millionen Euro Je wärmer die Temperaturen, desto schlechter die Baumwolle: Bei Adidas beobachtet man Rückgänge im Baumwollanbau in China, Pakistan, Brasilien und den USA. Wasserengpässe verschlimmern das Problem, Ölknappheit erschwert die Polyester-Produktion. Außerdem muss Adidas kurzfristig 2,9 Millionen Euro in Software und elektronische Systeme investieren, um die EU-Umweltrichtlinien zu erfüllen. Auf der Habenseite stehen 8,6 Milliarden Euro, die Adidas über die nächsten zehn Jahre an Energiekosten einsparen will.