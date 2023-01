Laut Daten des Statistischen Bundesamts kostete Butter im vergangenen Dezember 39,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die gestiegenen Lebensmittelpreise machen offenbar auch den Klinikbetreibern zu schaffen: Insgesamt beziffert der Asklepios-Konzern die inflationsbedingten Mehrkosten in der Speiseversorgung auf 2,6 Millionen Euro pro Jahr.

Die höheren Preise kann Asklepios dem Bericht zufolge nicht an die Patienten weiterreichen. »Wir müssen trotz erheblich gestiegener Ausgaben mit den Pauschalen auskommen und erhalten bislang auch keinen Inflationsausgleich«, wird ein Sprecher zitiert. Unterdessen wird am Universitätsklinikum Eppendorf, das sich in öffentlicher Trägerschaft befindet, laut »Abendblatt« weiter auch Kassenpatienten Butter serviert.