Abrupter Abgang Knorr-Bremse verliert plötzlich Chef - und deutlich an Börsenwert

Erst vor wenigen Monaten hatte er Knorr-Bremse erfolgreich an die Börse gebracht. Nun verlässt Vorstandschef Klaus Deller abrupt den Spezialisten für Lkw- und Zug-Bremsen. Grund für die überraschende Demission des 57-Jährigen seien "unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit", teilte der Münchner Konzern am Dienstag mit.

Deller hatte das Familienunternehmen, das mehrheitlich dem Milliardär Heinz Hermann Thiele gehört, seit 2015 als Vorstandschef geleitet. Vorstandsmitglied war er seit 2009.

Die Aktie verlor nach der überraschenden Nachricht von Dellers Abgang stark an Wert - am Ende des Tages war es ein Minus von mehr als fünf Prozent. Damit liegt der Aktienkurs aber immer noch 20 Prozent über dem Ausgabepreis.

Knorr-Bremse beschwichtigte die Anleger: An der erfolgreichen Strategie werde sich nichts ändern. Auch das laufende Geschäft liege in diesem Jahr "voll im Plan". Der Nettogewinn, den das Unternehmen bei der Bilanzpressekonferenz Anfang März noch nicht genannt hatte, stieg 2018 um sieben Prozent auf 629,4 Millionen Euro. Allein die Familie Thiele bekommt damit knapp 200 Millionen Euro an Dividenden überwiesen.

Kolportierte Spannungen

Bis ein Nachfolger für Deller gefunden ist, sollen die drei verbleibenden Vorstände seine Aufgaben mit übernehmen. Am Dienstag hatte sich der Aufsichtsrat getroffen, um die Bilanz für 2018 abzunicken. Dessen Chef - der ehemalige Daimler-Manager Klaus Mangold - lobte Deller für seine "außerordentlich erfolgreiche Arbeit".

Milliardär Thiele ist seit drei Jahren Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, laut Brancheninsidern aber im Unternehmen immer noch sehr präsent, auch im operativen Geschäft. Der 78-Jährige habe sein Büro direkt neben dem von Deller. Ein Branchenkenner berichtete laut der Nachrichtenagentur Reuters von Spannungen zwischen Thiele und dem bisherigen Vorstandschef. "Das war nur eine Zweckehe." Eine Knorr-Bremse-Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern.

Thiele hatte Deller 2015 als Vorstandschef installiert. Eigentlich sollte Deller damals Chef des fränkischen Autozulieferers Schaeffler werden. Dann entschieden sich die Schaeffler-Eigentümer aber doch für Finanzvorstand Klaus Rosenfeld und fanden Deller mit einer Millionensumme ab. Vorher war der Diplomingenieur für Maschinenbau bereits fünf Jahre im Knorr-Bremse-Vorstand für das Nutzfahrzeuggeschäft verantwortlich.