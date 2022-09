Kohlekraftwerk Jänschwalde blockiert Gericht ordnet U-Haft gegen vier Klimaaktivisten an

Nach der Besetzung von Gleis-und Förderanlagen des Kraftwerks sitzen nun jedenfalls vier an der Besetzung beteiligte Klimaaktivisten in Untersuchungshaft. Das hat das zuständige Amtsgericht angeordnet. Die drei Frauen und ein Mann wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht, wie die Ermittlungsbehörden in Cottbus mitteilten.