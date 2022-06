»Die Emissionen werden zunächst steigen«

Der Mehreinsatz der Kohlemeiler wird sich laut Fachleuten auch in der CO 2 -Bilanz niederschlagen. Experten der Denkfabrik Agora Energiewende rechnen mit steigenden Treibhausgasemissionen. »Durch den kurzfristigen, vermehrten Einsatz von Kohle zum Ersatz von Gas werden die Emissionen in diesem, aber voraussichtlich auch in den kommenden Jahren zunächst steigen«, sagte Simon Müller, Deutschland-Direktor von Agora, der »Rheinischen Post«.

Der Plan, kurzfristig mehr Strom aus Kohle zu erzeugen, darf nach Ansicht von Agora-Direktor Müller »allenfalls eine kurzfristige Notfallmaßnahme« sein, die unter anderem durch »einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien« kompensiert werden müsse.