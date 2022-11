Gute Nachrichten vom Gasmarkt: Der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland hat am Dienstag die Marke von 100 Prozent geknackt. Dies ging am Dienstag aus im Internet veröffentlichten Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervor. Demnach wurden nach jüngsten Angaben am Montagmorgen in den Speichern 245,44 Terawattstunden Erdgas registriert. Dies lag leicht über der 100-Prozent-Marke von 245,39 Terawattstunden, die das sogenannte Arbeitsgasvolumen angibt. Allerdings gehen Experten davon aus, dass der Speicherinhalt allein nicht ausreicht, um einen Winter zu überbrücken. Zum Vergleich: Im Januar und Februar 2022 wurden laut Bundesnetzagentur in Deutschland insgesamt knapp 227 Terawattstunden Erdgas verbraucht. Deutschland ist also weiterhin auf Gaslieferungen aus Norwegen oder per LNG-Tanker angewiesen.