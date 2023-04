Konjunktur Deutsche Industrie meldet überraschend starkes Auftragswachstum

Wirtschaft könnte dennoch schrumpfen

»Das überraschend starke Order-Plus von 4,8 Prozent ist umso bemerkenswerter, als sich die Auftragseingänge bereits im Januar und Dezember merklich erholt hatten«, so Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Alles in allem zeichne sich ein erhebliches Auftragsplus im ersten Quartal des Jahres 2023 im Vergleich zum Jahresende 2022 ab. Dies sei »nach der deutlichen Erholung des Ifo-Geschäftsklimas ein weiteres gutes Signal«. Dennoch werde Deutschland wohl nicht einer Rezession entgehen. Vielmehr dürfte die deutsche Wirtschaft »wegen des weltweit starken Anstiegs der Leitzinsen in der zweiten Jahreshälfte etwas schrumpfen«, so Krämer.