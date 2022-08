»Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2022 behauptet«, sagte der Präsident des Statistischen Bundesamts, Georg Thiel. Verglichen mit dem vierten Quartal 2019, also dem Quartal vor Beginn der Coronapandemie, zeigt sich, dass das BIP in Deutschland im Frühjahr erstmals wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat.

Rezession im Winter erwartet

Gestützt wurde die Wirtschaft dem Amt zufolge im Frühjahr vor allem durch den privaten und staatlichen Konsum. Auch der Handel mit dem Ausland nahm insgesamt zu. Obwohl im zweiten Quartal unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine deutlich weniger Waren nach Russland exportiert wurden als zu Beginn des Jahres, meldeten die Unternehmen insgesamt stabile Exporte: Trotz der weltweit gestörten Lieferketten wurden 0,3 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im ersten Quartal. Die Importe legten im Vorquartalsvergleich mit 1,6 Prozent aber stärker zu.