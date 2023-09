Licht und Schatten sehen sie auf dem Arbeitsmarkt. »Die derzeitige wirtschaftliche Schwächephase wird am Arbeitsmarkt nur wenig Spuren hinterlassen, da der Fachkräftemangel weiterhin groß ist.« In diesem und im kommenden Jahr wird eine Arbeitslosenquote von jeweils 5,6 Prozent erwartet, die aber 2025 wieder auf das Niveau von 2022 von 5,3 Prozent fallen soll. »Aufgrund des demografischen Wandels wird die Erwerbstätigkeit in den kommenden beiden Jahren wohl nicht mehr steigen«, betonte das IfW zugleich.