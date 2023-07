Maue Konjunktur Firmen mieten deutlich weniger neue Büroflächen an

Nach einem bereits ruhigen Auftaktquartal habe sich das Marktgeschehen in den vergangenen drei Monaten noch einmal reduziert, erklärte Colliers. Die Leerstandsquote stieg demnach erneut an, auf aktuell 5,3 Prozent. Und während die Mieten zwar im Vergleich zum Vorjahr noch teils deutlich zulegten, schwächte sich das Preiswachstum hier in den vergangenen beiden Quartalen ab.