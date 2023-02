Gründe hierfür seien, dass sich die Konsumenten an die höheren Preise gewöhnten und »der Nachschub auf dem Automarkt besser fließt«. Auch der Wohnungsbau werde sich wahrscheinlich etwas beleben. »Alles in allem dürfte die japanische Wirtschaft in der ersten Hälfte dieses Jahres weiter stetig wachsen«, sagte Vail.

Wirtschaftsminister Shigeyuki Goto sagte, die Wirtschaft befinde sich auf dem Weg der Erholung, da die Auswirkungen der Pandemie nachließen. »Steigende Inflation und die weltweite Konjunkturabschwächung sind Risiken.« Aber die Neigung der Firmen zu investieren, sei nicht gesunken. »Wir sind nicht zu pessimistisch, was den Ausblick angeht.«