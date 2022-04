Nach drei Anstiegen in Folge haben deutsche Unternehmen bei der Zahl neuer Aufträge im Februar einen deutlichen Dämpfer bekommen. Gegenüber Januar gingen die Bestellungen um 2,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Minus von 0,2 Prozent gerechnet.

»Der Rückgang der Auftragseingänge im Februar ist in erster Linie vor dem Hintergrund der deutlichen Anstiege der Vormonate zu sehen«, schrieb des Bundeswirtschaftsministerium. »Ein Effekt des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist in den Daten noch kaum enthalten.«

Für die Industrieproduktion kommt es nach den Worten von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer in den kommenden Monaten weniger auf die Nachfrage an als vielmehr auf die Verfügbarkeit von Vorprodukten. »Und die hat sich wegen des Ukrainekriegs und der rigiden Lockdown-Politik in China wieder verschlechtert.« Als Folge haben viele Unternehmen Probleme, die eingehenden Aufträge überhaupt abzuarbeiten.

Rohstoffe und Vorprodukte fehlen

Viele Industriebetriebe berichten derzeit von zunehmenden Engpässen, die sich nach der russischen Invasion in der Ukraine teils noch verschärft haben: 80,2 Prozent klagten im März über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, wie das Ifo-Institut bei seiner Unternehmensumfrage herausfand. So fehlen den Autobauern etwa die bislang in der Ukraine hergestellten Kabelbäume. 17 Prozent der Industriefirmen importieren den Ifo-Angaben zufolge aus Russland, das wegen des Krieges von westlichen Staaten mit harten Sanktionen belegt wurde.