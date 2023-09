Die Wirtschaft in der Europäischen Union wird in diesem Jahr laut Prognose der EU-Kommission langsamer wachsen als zuletzt erwartet. Die Behörde rechnet für die EU und für die Eurozone mit einem Wachstum von 0,8 Prozent, wie aus der am Montag in Brüssel veröffentlichten Schätzung hervorgeht.