Dutzende große internationale Unternehmen haben sich bereit erklärt, in Europa mehr als 250.000 aus der Ukraine geflohene Menschen – überwiegend Frauen – sowie Geflüchtete aus anderen Ländern auszubilden und einzustellen. Diese Zusage machten die Konzerne, worunter auch Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland sind, am Montag in Paris bei einer Konferenz der Organisation Tent Partnership for Refugees . Diese wurde von dem kurdischen Unternehmer Hamdi Ulukaya ins Leben gerufen, der es als Einwanderer in den USA zu einem Milliardenvermögen brachte.