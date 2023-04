Am häufigsten waren Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 in den Bereichen Vertrieb – und stark zunehmend in der IT betroffen. Ein Grund hierfür ist nach Einschätzung der Autoren unter anderem die Coronapandemie. »Die Sicherungsmaßnahmen im Homeoffice sind vermutlich nicht so umfassend wie im Büro«, sagt Rechtsanwältin Barbara Scheben, die das Forensic Office von KPMG leitet. »Und durch das Arbeiten von zu Hause aus stellt sich bei vielen auch eine emotionale Distanz zum Unternehmen ein, die Delikte begünstigen kann.«