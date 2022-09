In Kassel ist am Freitag eine Demonstration von Friedensaktivisten vor einem Rüstungskonzern gewaltsam eskaliert. Polizisten seien am frühen Morgen von Protesteilnehmern mit Gegenständen beworfen worden, teilten die Beamten mit. Acht Polizisten seien leicht verletzt worden. Die Stimmung vor dem Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann bezeichneten sie als »aggressiv«. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken.