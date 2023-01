In der Befragung des Kronzeugen Bellenhaus durch den Richter drehte sich erneut viel um die sogenannten Drittpartner, an die Wirecard angeblich einen Großteil des Geschäfts in Asien ausgelagert hatte. Nach Darstellung des Konzerns soll das Geschäft in den letzten Jahren den kompletten Konzerngewinn erwirtschaftet haben, doch Bellenhaus bekräftigte am Mittwoch erneut, dass es dieses Drittpartnergeschäft nicht gegeben habe. »Ich sage in aller Deutlichkeit nein«, sagte der Kronzeuge. Bereits als er 2013 die Zuständigkeit für dieses Geschäft übernommen habe, sei ihm klar gewesen, dass »window dressing« betrieben werde, also Zahlen geschönt wurden. »Aber ab 2016 war völlig klar, dass es das Geschäft nicht gab.«