Sogenannte Prime Broker wie Genesis bieten ihre Dienste etwa Hedgefonds an, die in den Kryptomarkt investieren wollen – etwa indem sie Kryptogeschäfte abwickeln oder Kredite vergeben. Laut Unternehmensangaben vergab Genesis zuletzt Darlehen im Wert von 2,8 Milliarden Dollar, die wohl an Profi-Investoren gingen. Privatanleger dürften von der Ankündigung daher wohl nicht betroffen sein.