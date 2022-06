Die übrigen pandemiebedingten Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld sollen hingegen wie geplant am 30. Juni 2022 auslaufen, heißt es in der Mitteilung des Bundeskabinetts. Das betreffe unter anderem höhere Leistungssätze und längere Bezugsdauer. Damit werde »der Tatsache Rechnung getragen, dass die pandemiebedingten Einschränkungen inzwischen weitestgehend aufgehoben und die Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt weggefallen sind«. Der Arbeitsmarkt sei weiterhin »auf Erholungskurs« und befinde sich »derzeit in guter Verfassung«. Die Regelungen waren im März um drei weitere Monate verlängert worden.