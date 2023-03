Zuletzt hatte das Unternehmen seine Standorte verkleinert. In der Stadt Ischewsk rund tausend Kilometer östlich von Moskau wurde Beschäftigten, die das Unternehmen freiwillig verließen, eine Abfindung in Höhe von zwölf Mindest- oder fünf Durchschnittslöhnen angeboten. Das sollen im Höchstfall 183.348 Rubel sein, umgerechnet gut 3000 Dollar.

Avtovaz gehörte bis vor Kurzem zur Gruppe des französischen Automobilkonzerns Renault, wurde aber nun wieder von Russland verstaatlicht. Ende Juli hatten Mitarbeiter aus Ischewsk einen offenen Brief an Kremlchef Wladimir Putin geschrieben, in dem sie um den Erhalt ihres Standorts und den Schutz ihrer Arbeitsplätze baten.