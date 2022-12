In den USA sorgten bereits im vergangenen Jahr gewalttätige Ladendiebstähle für Aufsehen. So stürmten während der Weihnachtszeit 80 Personen in ein Geschäft in der Nähe von San Francisco, schnappten sich Waren und liefen wieder hinaus. Damals wurden fünf Angestellte verletzt.

Eine Umfrage des Handelsverbands National Retail Federation (NRF) hat ergeben, dass die von Gruppen begangene »organisierte Einzelhandelskriminalität« in den USA im vergangenen Jahr um 26,5 Prozent zugenommen hat.