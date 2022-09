In der Produktion von Düngemitteln wird Erdgas als Rohstoff oder Energiequelle benötigt. Mit den Gaspreisen sind damit auch die Düngerpreise stark gestiegen. Das hat Folgen: Die Menge der in Deutschland in den Verkehr gebrachten Düngemittel sank von April bis Juni zum Vorquartal kräftig, wie das Statistische Bundesamt mitteilte .