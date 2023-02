In den ersten drei Quartalen des Vorjahres setzte Nestlé weltweit 69,1 Milliarden Franken (70,4 Milliarden Euro) um. Aus eigener Kraft, also Zukäufe und Wechselkurseffekte herausgerechnet, betrug das Umsatzplus 8,5 Prozent – das lag auch an Preiserhöhungen. Jahreszahlen für 2022 legt der Konzern am 16. Februar vor.

Schneider wies Vorwürfe von Verbraucherschützern und Einzelhändlern zurück, dass Nestlé sich auf Kosten der Konsumenten bereichere. Auch eine Frage, ob Nestlé mit kleineren Verpackungsgrößen über Preiserhöhungen hinwegtäuschen wolle, verneinte Schneider. »Täuschung möchte ich mir nicht unterstellen lassen«, sagte er. Kürzlich hatten Verbraucher das Streichfett »Rama« des Herstellers Upfield wegen einer solchen versteckten Preiserhöhung zur »Mogelpackung des Jahres« gewählt.