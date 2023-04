Der Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) zieht wegen eines Streits um die Urheberrechte am Leopard-Panzer gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall vor Gericht. Das Münchner Unternehmen will Rheinmetall die Behauptung untersagen, dass die Rechte am Leopard bis einschließlich Version 2A4 bei Rheinmetall lägen.