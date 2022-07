»Lex Uniper« Bundesregierung schafft Schutzschirm für Energiekonzerne

Eine Insolvenz von Großimporteuren wie Uniper würde eine fatale Kettenreaktion auf den Energiemärkten in Deutschland und Europa bewirken, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit jener nach dem Zusammenbruch der Großbank Lehman Brothers zu Beginn der Finanzkrise von 2008 verglichen hat. Könnte Uniper nicht mehr liefern, würden auch die von dem Konzern belieferten Gasversorger umfallen, Gaslieferungen an Industrie und Privathaushalte würden ausfallen. Deshalb kann Habeck es sich nicht leisten, dass Uniper umknickt. Der Konzern ist »too big to fail«.

Habecks Leute haben in dem Entwurf geregelt, dass Energiekonzerne unter die finanzielle Obhut des Staats schlüpfen können. Beantragen müssen sie dies im Wirtschaftsministerium, was »die zuständige Behörde für die Verhandlungen über Stabilisierungsmaßnahmen« ist, so heißt es in dem geplanten Regelwerk.